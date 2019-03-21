Тарасова пустилась в пляс после победы американца

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Татьяна Тарасова порадовалась за американского фигуриста Натана Чена, который выиграл в короткой программе на чемпионате мира в Японии.
Во время эфира Первого канал Тарасова была настолько счастлива, что пустилась в пляс. Находящийся с ней Алексей Ягудин, даже специально отошел в сторону в комментаторской кабине, чтобы посмотреть на пляшущего тренера.
"И программа, конечно, уникальная. Такая смешная, такая милая! Такой он забавный, неожиданный! Потому что он любит фигурное катание и не может без него жить",
– с радостью воскликнула Татьяна Тарасова.
Чен в короткой программе набрал 107,40 баллов. При этом его ближайший соперник американец Джейсон Браун отстал от Натана почти на 10 баллов. Михаил Коляда стал лучшим из россиян, заняв 10 место.
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