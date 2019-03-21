Тарасова пустилась в пляс после победы американца

Заслуженный тренер СССР не сдержала эмоций

Татьяна Тарасова порадовалась за американского фигуриста Натана Чена, который выиграл в короткой программе на чемпионате мира в Японии.

Во время эфира Первого канал Тарасова была настолько счастлива, что пустилась в пляс. Находящийся с ней Алексей Ягудин, даже специально отошел в сторону в комментаторской кабине, чтобы посмотреть на пляшущего тренера.

"И программа, конечно, уникальная. Такая смешная, такая милая! Такой он забавный, неожиданный! Потому что он любит фигурное катание и не может без него жить",

– с радостью воскликнула Татьяна Тарасова.

Чен в короткой программе набрал 107,40 баллов. При этом его ближайший соперник американец Джейсон Браун отстал от Натана почти на 10 баллов. Михаил Коляда стал лучшим из россиян, заняв 10 место.