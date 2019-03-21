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Тарасова пустилась в пляс после победы американца

Татьяна Тарасова. Фото: www.globallookpress.com
Заслуженный тренер СССР не сдержала эмоций

Татьяна Тарасова порадовалась за американского фигуриста Натана Чена, который выиграл в короткой программе на чемпионате мира в Японии.

Во время эфира Первого канал Тарасова была настолько счастлива, что пустилась в пляс. Находящийся с ней Алексей Ягудин, даже специально отошел в сторону в комментаторской кабине, чтобы посмотреть на пляшущего тренера.

"И программа, конечно, уникальная. Такая смешная, такая милая! Такой он забавный, неожиданный! Потому что он любит фигурное катание и не может без него жить",

– с радостью воскликнула Татьяна Тарасова.

Чен в короткой программе набрал 107,40 баллов. При этом его ближайший соперник американец Джейсон Браун отстал от Натана почти на 10 баллов. Михаил Коляда стал лучшим из россиян, заняв 10 место.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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