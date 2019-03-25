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Скончался российский тренер по хоккею

Владимир Мариничев возглавлял известные клубы страны

На 67-ом году жизни умер заслуженный тренер России Владимир Мариничев. Об этом говорится на сайте Минспорта Московской области.

Мариничев выступал за хоккейные клубы Дальнего Востока, а после завершения карьеры тренировал "Кристалл", "Электросталь", "Амур" и "Химик", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Его уход – большая потеря для всех нас. Это был легендарный человек, профессионал, посвятивший свою жизнь спорту. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Витальевича", – добавил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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