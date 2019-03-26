Фанаты не верят бойцу, что он всерьез намерен стать тренером

Конор Макгрегор неожиданно для поклонников заявил о том, что завершил свою спортивную карьеру. Эта новость шокировала любителей смешанных боев. Ведь лишь на днях ирландец требовал повторного поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

В октябре 2018-го ирландец проиграл россиянину бой. Титул чемпиона UFC в легком весе ушел уроженцу Дагестана. Тогда все закончилось массовой потасовкой. Тем не менее на этом Конор не собирался останавливаться. На днях Макгрегор говорил о том, что его история с Нурмагомедовым еще не закончена.

"Хабиб – грозный соперник. Тот бой был его звёздным часом. Но сделать такое один раз достаточно легко. Что касается возможного варианта с реваншем с Нурмагомедовым, то, когда остаются разногласия, реванши должны проводиться. А у нас остались разногласия, ведь я ударил его двоюродного брата. Так что это не конец, повторный поединок должен состояться",

– цитирует ирландца BJPenn.

Однако, похоже, боец передумал. Теперь фанатам ММА не увидеть повтор легендарного боя. Макгрегор заявил на своей странице в Twitter, что решил уйти и спорта.

"Желаю всем моим прежним коллегам успехов на соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам в этом деле, уже находящимся на пенсии", – сказал Конор.

Новость вызвала неоднозначную реакцию у поклонников. Многие просто не поверили в то, что ирландец сказал это всерьез. Фанаты считают, что Макгрегор решил привлечь к себе внимание таким образом.

"Он знает, как развлечь людей", "Опять притворяемся?", "Погодите, что?", "Немного рано для первоапрельской шутки", "Какой талантливый шутник", - комментирует заявление Макгрегор его фолловеры.