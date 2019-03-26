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Выпрашивавший реванш с Хабибом Макгрегор ушел из спорта

Конор Макгрегор. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты не верят бойцу, что он всерьез намерен стать тренером

Конор Макгрегор неожиданно для поклонников заявил о том, что завершил свою спортивную карьеру. Эта новость шокировала любителей смешанных боев. Ведь лишь на днях ирландец требовал повторного поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

В октябре 2018-го ирландец проиграл россиянину бой. Титул чемпиона UFC в легком весе ушел уроженцу Дагестана. Тогда все закончилось массовой потасовкой. Тем не менее на этом Конор не собирался останавливаться. На днях Макгрегор говорил о том, что его история с Нурмагомедовым еще не закончена.

"Хабиб – грозный соперник. Тот бой был его звёздным часом. Но сделать такое один раз достаточно легко. Что касается возможного варианта с реваншем с Нурмагомедовым, то, когда остаются разногласия, реванши должны проводиться. А у нас остались разногласия, ведь я ударил его двоюродного брата. Так что это не конец, повторный поединок должен состояться",

цитирует ирландца BJPenn.

Однако, похоже, боец передумал. Теперь фанатам ММА не увидеть повтор легендарного боя. Макгрегор заявил на своей странице в Twitter, что решил уйти и спорта.

"Желаю всем моим прежним коллегам успехов на соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам в этом деле, уже находящимся на пенсии", – сказал Конор.

Новость вызвала неоднозначную реакцию у поклонников. Многие просто не поверили в то, что ирландец сказал это всерьез. Фанаты считают, что Макгрегор решил привлечь к себе внимание таким образом.

"Он знает, как развлечь людей", "Опять притворяемся?", "Погодите, что?", "Немного рано для первоапрельской шутки", "Какой талантливый шутник", - комментирует заявление Макгрегор его фолловеры. 

Полина ИВАНОВА
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