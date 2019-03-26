Фигуристка рискует плохо кончить

Евгения Медведева получила новую мощную оплеуху от фанатов за выступление на недавнем чемпионате мира. Любителей фигурного катания взбесило то, что Медведева обошла вниманием своего прежнего наставника Этери Тутберидзе, когда подводила итоги выступлений.

В своем Instagram Медведева призналась, что нынешний сезон оказался тяжелым, и она вздохнула с облегчением, когда он завершился. Она поблагодарила всех своих тренеров, с которыми готовилась к соревнованиям и пообещала поклонникам взять реванш. При этом Медведева "забыла" своего прежнего тренера Этери Тутберидзе, что ненавистники фигуристки сочли непростительным.

В комментариях к посту тут как тут появились защитники чести и достоинства Тутберидзе, которые атаковали девушку за лицемерие и притворство. Особенно отличилась пользователь yanya888l, набросившаяся.

"С чем поздравляем? С тем что она воткнула нож в спину тренеру в самый сложный момент жизни? И продолжающая в каждом интервью доплевывать в прошлого тренера, как ей музыку не давали выбрать, как ее не кормили? Или с тем, что она тренеру сделавшего ей имя отправила на др смску полную цинизма, "надеюсь мое серебро отличный вам подарок"? Поздравляем. Да", – написала yanya888l.

Чуть ниже yanya888l добавила, что Медведева "прекрасная актриса" и "слабый человек". По мнению пользователя, Медведева просто делала вид, что катается с травмой, чтобы таким образом оправдаться за неудачу. По ее мнению, спортсменка "сама себя уничтожила неадекватным поведением".

"Над тобой уже все смеются. О какой травме ты говоришь, с какой было очень больно, когда ты тусила на высоченных каблуках на банкете. <…> Просто жаль тебя уже. Совсем куку<…> Тут бы к психологу. Пока плохо не кончила не отобравшись в сборную", – не унималась yanya888l.

Вскоре к нападкам присоединился valenko2019. Пользователь предложил отбросить лицемерие и по-человечески попросить прощения у Тутберидзе.

"Когда ты извинишься перед Этери, искренне, без показухи, вот тогда люди может и поверят, что ты ПРЕОДОЛЕЛА СЕБЯ. А так ничего ты не преодолела. Одно нытье, то тебе бедняжке помешала Алина [Загитова], то 40 летние менеджеры, то якобы травма, не помешавшая выступать шоу. Ты довольно слабый малодушный человек, который сильно боится "прости меня" сказать, зато мания величия и самомнение до небес. Стыдно,что такие как ты представляют страну", – написал valenko2019.