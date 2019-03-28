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Украинский боксер отказался драться с русским

Александр Усик. Фото: Globallookpress.com
Спортсмен отправляется покорять новые рубежи

Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, отказался от чемпионского титула – это звание может перейти к россиянину Денису Лебедеву.

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжелый вес", - 

так объяснил свое решение украинский боксер. Усик подчеркнул, что отказывается от чемпионского пояса и пожелал Лебедеву успехов, отмечает портал Sports.ru. 

В мае этого года Усик собирается встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным. Планируется, что бой пройдет в Чикаго, сообщает Lenta.ru. Чтобы провести поединок Усику необходимо перейти в супертяжелый вес – более 91 килограмма.

Украинский спортсмен – единственный в мире профессиональный боксер, собравший чемпионские пояса по всем престижным версиям, напоминает телеканал "360". Он победил в 16 из 16 проведенных боев, причем 12 из них Усик закончил нокаутом. Денис Лебедев, с которым отказался драться уроженец Симферополя, за свою карьеру выиграл 32 боя, а 2 проиграл.

Валентина МАЙОРОВА
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