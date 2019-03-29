Спортсменку подозревают в применении допинга

В неприятную историю попала 25-летняя россиянка Екатерина Медведева. Ей на время (правда, точный срок неизвестен) запрещено участвовать в соревнованиях. Так решила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

Плохую весть распространила пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). Известно, что спортсменка попала под подозрение еще в феврале, а сейчас оказалась в центре очередного допингового скандала за якобы употребление запрещенных препаратов.

В карьере чемпионки России это не первый случай, когда ее отстраняют за подобное нарушение. За применение допинга Медведеву дисквалифицировали в 2013-м году. Через 2 года она вернулась в большой спорт.

Екатерина – чемпионка России мира 2012 года среди юниоров по спортивной ходьбе.