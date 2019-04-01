Женский ЦСКА отказался поддерживать училище Звенигорода после секс-скандала

Неспортивное поведение партнеров бросало тень на репутацию клуба

Российский женский футбол оказался в центре всеобщего внимания. Но вызвано оно было, к сожалению, не спортивными достижениями, а громким скандалом в фарм-клубе ЖФК. Две 19-летние футболистки из команды СКА УОР (училище олимпийского резерва) в Звенигороде обвинили в сексуальных домогательствах своего тренера Михаила Адылова и его отца Станислава Адылова, являвшегося заместителем директора команды.

Девушки рассказали обо всем лишь в конце марта, но, по их словам, домогательствам они подвергались, когда им еще не было даже 18 лет. Столь вопиющую ситуацию прокомментировала президент женского футбольного клуба (ЖФК) ЦСКА Татьяна Черная.

"Сразу сделаю акцент: это тренеры не ЖФК ЦСКА, а сотрудники училища олимпийского резерва №2 города Звенигород. Наш клуб и училище – два разных юридических лица. УОР никогда не являлся структурным подразделением ЦСКА", – подчеркнула она в интервью "Известиям".

Черная отметила, что ЦСКА активно поддерживает развитие женского спорта, помогает различным школам, в том числе указанному училищу. В 2018 году было заключено соглашение, в соответствии с которым на базе этого учебного заведения создавалась команда СКА УОР, которой армейцы обязались помогать ему в рамках партнерского сотрудничества.

"Но эта организация была полностью независима в осуществлении своей уставной деятельности. У нее был свой штат – со спортсменами, тренерами и сотрудниками. И оба обвиняемых относятся именно к их штату", – указала президент ЖФК ЦСКА.

Черная отметила, что по долгу службы общалась и с Адыловым, и многими девушками из его команды. Никаких сигналов о том, что на спортсменок оказывают сексуальное давление, она не получала. Вместе с тем, она признала, что в спорте такие инциденты случаются. Хотя это более свойственно тем видам, где тренер и атлет много работают один на один. Футбол – это все-таки командная игра, там постоянно рядом много людей.

Но в любом случае, главное – не допускать подобных инцидентов, считает президент ЖФК ЦСКА. Девушки должны не бояться сообщать о подобных явлениях. "Мы всегда стоим на защите интересов наших спортсменок и будем им максимально помогать", – гарантировала она.

Сейчас в ЦСКА приняли решение отказаться от сотрудничества со звенигородским училищем, несмотря на то, что оба обвиняемых уже не работают с командой. Клуб обязан заботиться о своей репутации.

"Мы вынуждены сообщить, что клуб прекращает сотрудничество с училищем. В данный момент готовим документы для расторжения договора", - заявила Черная.

А с ситуацией в Звенигороде сейчас разбирается Следственный комитет.