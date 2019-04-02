Кокорину и Мамаеву дали шанс на спасение

Футболистов могут отпустить на свободу в ближайшее время

У Александра Кокорина и Павла Мамаева есть хорошие шансы выйти из СИЗО сразу после заседания в Пресненском районном суде в среду, 3 апреля. Об этом заявила защита спортсменов.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов объяснил, что все предыдущие решения о мере пресечения принимали суды, у которых не было полномочий вести дело футболистов. Как пишет "Спорт-Экспресс", судебный процесс начался в Тверском суде по той причине, что расследованием преступлений футболистов занимался Следственный комитет именно этого района, хотя свои выходки Кокорин и Мамаев совершили на территории Пресненского суда.

"Этот суд будет разбираться по существу до приговора. Здесь у суда более высокая степень ответственности за принятие таких решений. Шансы (на освобождение под залог или подписку о невыезде) весьма основательные",

- пояснил Ромашов.

Такого же мнения придерживается и адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Он добавил, что если суд постановит отпустить футболистов под домашний арест, то решение будет исполнено сразу же после заседания.

Однако велика вероятность, что судья снова может назначить "дополнительное время" – от трех месяцев до полугода. Как отметил Бушманов из своего адвокатского опыта, в этом случае более вероятен полугодичный срок. Причем по его истечении суд может "накинуть" еще три месяца, и неоднократно. Так что жизнь парочки за решеткой может затянуться не неопределенно долгий срок.

Что печально для провинившихся игроков, так это перспектива остаться без футбола до конца своих контрактов. Договор Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июня, а Мамаева с "Краснодаром" – 31 декабря. Если клубы захотят продлить с ними соглашение, то вправе будут урезать им зарплаты, поскольку футболисты уже пропустили по два десятка матчей, и это число будет только расти.