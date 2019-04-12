Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Загитова хотела сняться с соревнований из-за страха

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Алина Загитова после турнира, прошедшего в марте в Сайтаме, на котором она забрала золото, наслаждается заслуженным отдыхом и дает интервью. Так, спортсменка пришла к Ивану Урганту в студию его популярной передачи и поразила болельщиков признанием, что могла не выступить на первенстве.

Загитова, как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свидетелей записи выпуска, поведала, что за три дня до соревнования хотела сняться с него, так как ее одолел страх, потому что на тренировках плохо прыгала и не ощущала уверенности в своих силах.

"Я не хотела опозорить Россию",

– призналась фигуристка.

Выпуск "Вечернего Урганта" выйдет поздно вечером 12 апреля. Пока же поклонники могут оценить, как прекрасно Загитова выглядела во время съемок. Спортсменка опубликовала в Instagram фото с Ургантом и своей собакой. Фанаты в комментариях под постом не смогли не восхититься тем, в какую прекрасную девушку превращается 16-летняя фигуристка. 

"Алина, тебе очень идет красный цвет платья. Красавица!", "Как же ты изменилась", "Так хочется все время любоваться звездой по имени Алина", "Лучшая девочка: самая талантливая, самая красивая, самая добрая, самая нежная, самая скромная, самая настоящая", – восхищаются Загитовой ее фанаты. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Продинамила: Меркель отказала Зеленскому

Немецкий лидер предпочла уединиться с Порошенко

Потерю России признали невосполнимой для ПАСЕ

"Исторические решения" грузин оказались пшиком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей