Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Алина Загитова после турнира, прошедшего в марте в Сайтаме, на котором она забрала золото, наслаждается заслуженным отдыхом и дает интервью. Так, спортсменка пришла к Ивану Урганту в студию его популярной передачи и поразила болельщиков признанием, что могла не выступить на первенстве.

Загитова, как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свидетелей записи выпуска, поведала, что за три дня до соревнования хотела сняться с него, так как ее одолел страх, потому что на тренировках плохо прыгала и не ощущала уверенности в своих силах.

"Я не хотела опозорить Россию",

– призналась фигуристка.

Выпуск "Вечернего Урганта" выйдет поздно вечером 12 апреля. Пока же поклонники могут оценить, как прекрасно Загитова выглядела во время съемок. Спортсменка опубликовала в Instagram фото с Ургантом и своей собакой. Фанаты в комментариях под постом не смогли не восхититься тем, в какую прекрасную девушку превращается 16-летняя фигуристка.

"Алина, тебе очень идет красный цвет платья. Красавица!", "Как же ты изменилась", "Так хочется все время любоваться звездой по имени Алина", "Лучшая девочка: самая талантливая, самая красивая, самая добрая, самая нежная, самая скромная, самая настоящая", – восхищаются Загитовой ее фанаты.