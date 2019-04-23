Откровения спортсмена попахивают выдумкой

Голкипер Байрон Дафо разоткровенничался о своей карьере в омском хоккейном клубе "Авангард".

48-летний хоккеист назвал месяц, проведенный в Омске в 2005 г., "худшими днями своей жизни". Он признался, что уже собирался завершать свою карьеру, когда ему поступило предложение от российского клуба – за 4 месяца вратарь должен был получить миллион долларов. Устоять перед такой суммой хоккеист не смог и отправился из Атланты в Сибирь.

Далее, по словам Дафо, события развивались следующим образом: сначала его поселили в бараке, а потом во время игры он потянул пах и вынужден был обратиться к врачу.

"Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком", –

цитирует жалобы хоккеиста портал Sports.ru. Дафо посетовал, что российский врач якобы пришел к мнению, что травма у хоккеиста старая, поэтому гонорар спортсмену урезали до 400 тыс. долларов. В итоге канадец получил первую зарплату и был таков.

Впрочем, в Омске эту историю вспоминают по-другому. По словам представителей клуба, российские медики установили, что у голкипера хроническая травма паха и бедра.

"Она вскоре дала о себе знать. Мы объявили голкиперу, что по оговоренным заранее условиям контракт с ним не вступает в силу. Судя по всему, данная новость не стала для него неожиданной, о своих проблемах со здоровьем он знал. Видимо, надеялся на авось, но ничего не получилось", -

приводит сайт "Комсомольская правда" слова тогдашнего директора клуба по правовой и агентской деятельности Владимира Сараева. Затем, получив первую зарплату, канадский специалист покинул омский клуб навсегда, а теперь рассказывает страшилки о российской жизни.