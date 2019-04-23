Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Худшие дни жизни": канадский хоккеист вспомнил о Сибири

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Откровения спортсмена попахивают выдумкой

Голкипер Байрон Дафо разоткровенничался о своей карьере в омском хоккейном клубе "Авангард".

48-летний хоккеист назвал месяц, проведенный в Омске в 2005 г., "худшими днями своей жизни". Он признался, что уже собирался завершать свою карьеру, когда ему поступило предложение от российского клуба – за 4 месяца вратарь должен был получить миллион долларов. Устоять перед такой суммой хоккеист не смог и отправился из Атланты в Сибирь.

Далее, по словам Дафо, события развивались следующим образом: сначала его поселили в бараке, а потом во время игры он потянул пах и вынужден был обратиться к врачу.

"Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком", –

цитирует жалобы хоккеиста портал Sports.ru. Дафо посетовал, что российский врач якобы пришел к мнению, что травма у хоккеиста старая, поэтому гонорар спортсмену урезали до 400 тыс. долларов. В итоге канадец получил первую зарплату и был таков.

Впрочем, в Омске эту историю вспоминают по-другому. По словам представителей клуба, российские медики установили, что у голкипера хроническая травма паха и бедра.

"Она вскоре дала о себе знать. Мы объявили голкиперу, что по оговоренным заранее условиям контракт с ним не вступает в силу. Судя по всему, данная новость не стала для него неожиданной, о своих проблемах со здоровьем он знал. Видимо, надеялся на авось, но ничего не получилось", - 

приводит сайт "Комсомольская правда" слова тогдашнего директора клуба по правовой и агентской деятельности Владимира Сараева. Затем, получив первую зарплату, канадский специалист покинул омский клуб навсегда, а теперь рассказывает страшилки о российской жизни.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Все из-за водки: раскрыта причина грандиозного поражения Порошенко

Израильский журналист поделился шокирующим откровением

Размечтался: в Киеве Саакашвили спустили с небес на землю

Украинскому экс-губернатору напомнили о ссылке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей