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Российский фигурист уходит из большого спорта

Максим Ковтун. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен перейдет на тренерскую работу

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы, многократный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун принял решение завершить спортивную карьеру. 

"Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет... У меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все, что мог", 

– рассказал спортсмен РИА "Новости". Ковтун добавил, что год назад даже и не помышлял о том, чтобы бросить лед, так как понимал, что его "сожрет" чувство нереализованности.

По словам спортсмена, состояние здоровья и ресурсы организма уже не позволяют ему "занимать места в мировом топе".

В июне этого года Максиму исполнится 24 года. Он дважды выигрывал серебряную медаль на первенствах Европы, стал двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира и 4 раза был чемпионом России. После завершения карьеры Ковтун планирует работать тренером.

На чемпионате мира, прошедшем в марте этого года в Японии, он не смог выступить по состоянию здоровья.

Валентина МАЙОРОВА
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