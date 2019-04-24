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Известного хоккеиста требуют наказать за драку

Дмитрий Обухов. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмена неоднократно обвиняли в правонарушениях

Петиция с требованием наказать экс-хоккеиста команды "АК Барс" Дмитрия Обухова появилась в Сети.

"На глазах у всех он избивает женщину и ему это сходит с рук", 

– написали возмущенные граждане на сайте Change.org.

Бывший форвард казанской команды 12 апреля напал на девушку, перегородившую своим автомобилем дорогу его "Мерседесу", напоминает "Вечерняя Казань".

По словам девушки, она хотела проехать во внутренний двор здания, однако проезд закрыла "Газель". Пока она звонила охраннику, чтобы тот открыл ворота, к машине подбежал Обухов – "стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называл овцой", сообщает Business Online.

Пострадавшая рассказала, что спортсмен выбросил ее телефон, ударил, обзывался и матерился.

"Дмитрий Обухов уже не раз обвинялся в изнасилованиях, драках, пьяным садился за руль...  Неужели таким и должно быть "лицо" нашего спорта?? Видимо, мало ситуации с Кокориным и Мамаевым, ждем когда хоккеист изобьет чиновника!..Почему он до сих пор не получил даже минимальный срок??!"

– возмущаются авторы петиции (орфография и пунктуация оригинала сохранены). К настоящему времени документ в Сети подписали более 2,5 тысяч человек. 

Валентина МАЙОРОВА
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