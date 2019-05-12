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Россия разгромила Австрию на ЧМ по хоккею

Команда порадовала фанатов

Российская сборная продолжает успешно выступать на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Во втором туре наша команда обыграла австрийцев со счетом 5:0.

В ворота Австрии забили Евгений Дадонов (дубль), Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Напомним, что в первом матче Россия обыграла Норвегию со счетом 5:2. Нашим хоккеистам еще на групповом этапе еще предстоит сыграть с Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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