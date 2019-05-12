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Емельяненко задержали в Москве

Спортсмен распивал алкоголь в общественном месте

Бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкогольных напитков. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что его доставили в полицию, где составили протокол, передает РИА "Новости".

В марте Емельяненко попал в аварию в Кисловодске и скрылся с места ДТП. Однако позже его остановили. В результате бойца лишили прав на 1,5 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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