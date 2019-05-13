Российские хоккеисты разгромили чехов на ЧМ

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
263 новости
Сборная России со счетом 3:0 победила 13 мая команду Чехии в матче чемпионата мира, проходящем в Словакии.
Шайбы в ворота соперников забросили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев. После трех выигранных матчей Россия стала лидером группы В, в активе ближайшего соперника россиян – национальной команды Швейцарии – 2 победы.
🚨 3:0! В пустые! И снова кто? Снова Никита, Зайцев Никита! #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/oUQGKMWKbo— Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.
В среду, 15 мая, россияне встретятся со сборной Италии, напоминает RT.
Французы устали от санкционной войны
На место срочно отправлены экстренные службы