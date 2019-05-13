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Российские хоккеисты разгромили чехов на ЧМ

Это третья подряд победа нашей команды

Сборная России со счетом 3:0 победила 13 мая команду Чехии в матче чемпионата мира, проходящем в Словакии.

Шайбы в ворота соперников забросили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев. После трех выигранных матчей Россия стала лидером группы В, в активе ближайшего соперника россиян – национальной команды Швейцарии – 2 победы.

В среду, 15 мая, россияне встретятся со сборной Италии, напоминает RT.

Валентина МАЙОРОВА
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