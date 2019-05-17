WADA шьет новые громкие дела на российских спортсменов

В организации намерены запустить очередную волну скандалов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что в ближайшее время появятся новые громкие дела, в которых замешаны россияне.

По его словам, изучение данных московской антидопинговой лаборатории дало множество результатов.

"Мы находимся в процессе подготовки ряда громких дел, которые будут доставлены в международные федерации, некоторые из этих пакетов с доказательствами уже переданы, а в ближайшие недели и месяцы появятся новые",

- цитирует Юнгера портал Inside the Games.

Он добавил, что, если какая-либо федерация не станет принимать никаких действий, то WADA проанализирует все факты и обсудит вопрос еще раз с соответствующей организацией, а также передаст доказательства в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановили в правах в сентябре 2018 года, после допингового скандала, в результате которого спортсмены выступали на Играх-2018 под нейтральным флагом.