Спортсмены показали свое превосходство над соперником

Сборная Россия по хоккею продолжает успешное выступление на чемпионате мира. На этот раз наша команда обыграла латвийцев со счетом 3:1.

Среди российских хоккеистов забитыми шайбами отметились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров. Таким образом сборная возглавила группу на турнире.