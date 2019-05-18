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Россия обыграла Латвию на ЧМ по хоккею

Спортсмены показали свое превосходство над соперником

Сборная Россия по хоккею продолжает успешное выступление на чемпионате мира. На этот раз наша команда обыграла латвийцев со счетом 3:1.

Среди российских хоккеистов забитыми шайбами отметились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров. Таким образом сборная возглавила группу на турнире.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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