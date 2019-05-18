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Сборная Россия по хоккею продолжает успешное выступление на чемпионате мира. На этот раз наша команда обыграла латвийцев со счетом 3:1.
Среди российских хоккеистов забитыми шайбами отметились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров. Таким образом сборная возглавила группу на турнире.
В деле появился новый поворот