Двух российских спортсменок наказали за допинг

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Россиянки Мария Пономарева (спортивная ходьба) и Александра Степанова (спринт) дисквалифицированы за применение запрещенных препаратов.
Об этом сообщает Всероссийская федерация
легкой атлетики.
Комитет РУСАДА признал обоих спортсменок виновными и отлучила от спорта на четыре года.
Все результаты Пономаревой, достигнутые в период с 8 июля 2015 по 8 марта 2018 года, аннулированы. Как отмечает "Свободная пресса", 23-летняя легкоатлетка потеряет титул чемпиона Европы среди молодежи-2015.
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