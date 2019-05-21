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Двух российских спортсменок наказали за допинг

Легкоатлетки отстранены от соревнований на четыре года

Россиянки Мария Пономарева (спортивная ходьба) и Александра Степанова (спринт) дисквалифицированы за применение запрещенных препаратов.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Комитет РУСАДА признал обоих спортсменок виновными и отлучила от спорта на четыре года.

Все результаты Пономаревой, достигнутые в период с 8 июля 2015 по 8 марта 2018 года, аннулированы. Как отмечает "Свободная пресса", 23-летняя легкоатлетка потеряет титул чемпиона Европы среди молодежи-2015.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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