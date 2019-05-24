В России пройдет чемпионат мира по хоккею

Нибиру
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Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о проведении в 2023 г. чемпионата мира в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщается на сайте организации.
Сильнейшие команды планеты сыграют в СКК "Петербургский" и в Ледовом дворце.
Северная столица уже была хозяйкой мундиалей в 2000 и 2016 гг., напоминает телеканал "360".
Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы