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В России пройдет чемпионат мира по хоккею

В стране состоится очередной спортивный праздник

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о проведении в 2023 г. чемпионата мира в Санкт-Петербурге. 

Об этом сообщается на сайте организации. 

Сильнейшие команды планеты сыграют в СКК "Петербургский" и в Ледовом дворце.

Северная столица уже была хозяйкой мундиалей в 2000 и 2016 гг., напоминает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА
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