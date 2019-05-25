Сборная России продула в полуфинале ЧМ по хоккею

Теперь отечественные спортсмены поборются за бронзу

Российская сборная по хоккею уступила команде из Финляндии в полуфинале ЧМ со счетом 0:1.

Первый период был напряженным, команды играли в меньшинстве, а в какой-то момент произошла патасовка, когда финны напирали на наши ворота. Игру в прямом эфире транслировал Первый канал.