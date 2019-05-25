Сборная России продула в полуфинале ЧМ по хоккею

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Российская сборная по хоккею уступила команде из Финляндии в полуфинале ЧМ со счетом 0:1.
Первый период был напряженным, команды играли в меньшинстве, а в какой-то момент произошла патасовка, когда финны напирали на наши ворота. Игру в прямом эфире транслировал Первый канал.
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