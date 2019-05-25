Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сборная России продула в полуфинале ЧМ по хоккею

Теперь отечественные спортсмены поборются за бронзу

Российская сборная по хоккею уступила команде из Финляндии в полуфинале ЧМ со счетом 0:1.

Первый период был напряженным, команды играли в меньшинстве, а в какой-то момент произошла патасовка, когда финны напирали на наши ворота. Игру в прямом эфире транслировал Первый канал. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей