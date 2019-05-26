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Завершился чемпионат России по футболу

"Зенит" - чемпион, а "ЦСКА" обошел "Спартак"

В России прошел заключительный тур чемпионата страны по футболу. Турнир еще досрочно выиграл "Зенит", а вот интрига за второе место сохранялась.

"Локомотив" одержал победу над "Уфой" и поднялся на вторую строчку в таблице. Третье место занял "Краснодар". Эти клубы в следующем сезоне представят Россию в Лиге чемпионов.

На четвертом месте расположился "ЦСКА", а следом за ним "Спартак". Обе команды выступят в Лиге Европы.

Высший дивизион покинули "Анжи" и "Енисей".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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