Нибиру
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В России прошел заключительный тур чемпионата страны по футболу. Турнир еще досрочно выиграл "Зенит", а вот интрига за второе место сохранялась.
"Локомотив" одержал победу над "Уфой" и поднялся на вторую строчку в таблице. Третье место занял "Краснодар". Эти клубы в следующем сезоне представят Россию в Лиге чемпионов.
На четвертом месте расположился "ЦСКА", а следом за ним "Спартак". Обе команды выступят в Лиге Европы.
Высший дивизион покинули "Анжи" и "Енисей".
Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова