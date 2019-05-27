Победа с привкусом горечи: сборная России по хоккею возвращается домой с медалями

Команда, после обидного поражения в полуфинале, смогла одолеть чехов в матче за бронзу

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. Наша сборная, несмотря на качественную игру в группе, не смогла выйти в финал турнира и заняла лишь третье место, обыграв чехов.

Обидное поражение от Финляндии в полуфинале сильно огорчило болельщиков, но все же многие из них нашли в себе силы поздравить россиян с бронзой, сообщает телеканал "360".

"Да, не получилось стать первыми. Но вы бились. Иногда это важнее", – написал публицист Армен Гаспарян на своей странице в Twitter.

"Наши были классными. Спасибо им", "За нашу хоккейную сборную не стыдно! В отличие от футболистов...", "Ребята молодцы!!! Замечательно играли!", – поддержали фанаты игроков в Сети, передает "Царьград".

Сборная действительно показала свой высокий уровень. В группе наша команда катком прошла по соперникам. С разгромным счетом были биты шведы, норвежцы, австрийцы и итальянцы, уточняет URA.RU.

В четвертьфинале Россия вышла на неудобного соперника – США. Однако все сложилось удачно, хотя и не обошлось без нервной концовки. Матч завершился со счетом 4:3 и игроки сразу после свистка стали готовиться к сражению с финами.

Игра в полуфинале у россиян получилась не такой как было задумано. В итоге единственная пропущенная шайба решила исход всего матча. Финляндия отправилась биться за золото с Канадой, а Россия за бронзу с Чехией.

Фины сумели сломить сопротивление канадцев и стали чемпионами, а наши хоккеисты увезли из Словакии бронзовую медаль.

Победе нужно радоваться, пусть и за третье место. В пляс даже пустился Александр Овечкин.