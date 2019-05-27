Победа с привкусом горечи: сборная России по хоккею возвращается домой с медалями

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В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. Наша сборная, несмотря на качественную игру в группе, не смогла выйти в финал турнира и заняла лишь третье место, обыграв чехов.
Обидное поражение от Финляндии в полуфинале сильно огорчило болельщиков, но все же многие из них нашли в себе силы поздравить россиян с бронзой, сообщает телеканал "360".
"Да, не получилось стать первыми. Но вы бились. Иногда это важнее", – написал публицист Армен Гаспарян на своей странице в Twitter.
"Наши были классными. Спасибо им", "За нашу хоккейную сборную не стыдно! В отличие от футболистов...", "Ребята молодцы!!! Замечательно играли!", – поддержали фанаты игроков в Сети, передает "Царьград".
Сборная действительно показала свой высокий уровень. В группе наша команда катком прошла по соперникам. С разгромным счетом были биты шведы, норвежцы, австрийцы и итальянцы, уточняет URA.RU.
В четвертьфинале Россия вышла на неудобного соперника – США. Однако все сложилось удачно, хотя и не обошлось без нервной концовки. Матч завершился со счетом 4:3 и игроки сразу после свистка стали готовиться к сражению с финами.
Игра в полуфинале у россиян получилась не такой как было задумано. В итоге единственная пропущенная шайба решила исход всего матча. Финляндия отправилась биться за золото с Канадой, а Россия за бронзу с Чехией.
Фины сумели сломить сопротивление канадцев и стали чемпионами, а наши хоккеисты увезли из Словакии бронзовую медаль.
Победе нужно радоваться, пусть и за третье место. В пляс даже пустился Александр Овечкин.
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