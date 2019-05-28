Спортсмен оказался в номере с незнакомыми женщинами и странным порошком

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгений Кузнецов попал в неприятную ситуацию. В Сеть слили видео, на котором спортсмен сидит в номере, а на столе рядом с ним стоит бутылка алкоголя и неизвестный белый порошок.

Евгений поспешил успокоить взволновавшихся фанатов и откровенно рассказал о том, что было в ту ночь.

"Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу",

– цитирует его "Спорт-Экспресс".

Хоккеист добавил, что этот случай произошел летом 2018 года в Вегасе и не имеет никакого отношения к прошедшему ЧМ. По его словам, он зашел в номер к знакомым и увидел там женщин и непонятное вещество на столе. После этого, как заверяет спортсмен, он ушел оттуда.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли отметил, что расследование еще рано инициировать, так как для начала нужно установить все обстоятельства дела, передает НСН.

На прошедшем чемпионате мира по хоккею сборная России заняла третье место.