Дон "Дракон" Уилсон и Костя Цзю стали спецгостями ЧМ "Бои по правилам TNA"

В четвертьфинал чемпионата вышли россияне

Третий этап турнира собрал спортсменов из России, Польши, Чехии, Белоруссии, Латвии, Бельгии, Нидерландов и Узбекистана. Илья Соколов и Иван Кондратьев завоевали путевки в четвертьфинал ЧМ "Бои по правилам TNA".

Почетными гостями бойцовского вечера стали президент Татарстана Рустам Минниханов, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, обладатель десяти мировых титулов по кикбоксингу в трех разных весовых категориях Дон "Дракон" Уилсон и создатель стиля карате сэйвакай Адемир да Коста.



В самом ожидаемом поединке в весовой категории до 70 кг прошлогодний финалист турнира TNA, двукратный победитель Кубка мира по кикбоксингу из Казани россиянин Илья Соколов уверенно одолел по очкам одного из лучших бойцов Чехии по муай-тай и кикбоксингу Ладислава Криштуфека. В этом же весе призер Кубка мира по кикбоксингу россиянин Иван Кондратьев, проведя за встречу три нокдауна, одержал верх по очкам с подавляющим преимуществом над Рафалом Косярски из Польши.

Также "путевки" в четвертьфинал чемпионата мира "Бои по правилам TNA" заваоевали поляк Доминик Цинал, победив латвийца Стаса Макаренко в категории до 80 кг, турецкий боец Гокхан Гедик, победив решением судей узбекского спортсмена Мурата Азимова в категории до 80 килограммов.

Не смог выйти в четвертьфинал в категории свыше 80 кг россиянин Александр Дмитриенко, которого бельгиец Гаувенберг Мбамба в третьем раунде мощным ударом в голову отправил в нокдаун. Завершал программу поединок тяжелого дивизиона россиянина Виктора Вечерина и белоруса Петра Романкевича, последний в конце дополнительного четвертого раунда, после проведенного нокдауна заставил противника выкинуть "белый флаг".