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Баку устроил настоящий праздник болельщикам финала Лиги Европы

Фото: www.globallookpress.com
Игра заняла третью строчку по посещаемости за все время проведения турнира

В столице Азербайджана состоялся зрелищный матч на стадионе "Олимпийский" между "Челси" и "Арсеналом", который посетили 51 370 человек. Несмотря на попытки британцев очернить решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводить решающую игру в Баку, она войдет в историю футбола.

Британские СМИ затеяли целую информационную кампанию против принимающей такой поединок стороны. Сначала журналисты уцепились за решение форварда "Арсенала" Генриха Мхитаряна, испугавшегося за свою жизнь, не лететь в Баку. Вот только его команда проиграла "Челси" со счетом 1:4. Не исключено, что, выйдя на поле, Мхитарян помог бы своим коллегам изменить ход игры. Глупым посчитал решение футболиста, например, советский спортсмен Олег Блохин, передает News.ru. Впрочем, уважать выбор форварда тоже необходимо.

А потом британские таблоиды попытались раздуть сенсацию из ролика, размещенного в Сети с болельщиками из Индонезии, гуляющими по Баку в футболках с напечатанным именем Мхитаряна. В видео фанатов как будто "задерживают" местные полицейские, но, на самом деле, их тут же отпустили, не предъявив никаких претензий, а журналистам из Великобритании так и не удалось сделать из этой истории скандал.

Следом стало известно о драке между болельщиками, которыми, кстати, оказались жители Британии, лишившие свои СМИ такого повода оклеветать безупречную организацию матча в Баку.

Больше всего британцы были недовольны тем, что напрямую из Лондона до берегов Каспийского моря летает крайне малое количество самолетов, пересадки же стоят дорого, да и занимают много времени. Журналисты Королевства специально акцентировали внимание на том, что 6 тыс билетов не выкупили или вернули болельщики команд именно из-за трудной, по их мнению, логистики.

Но и тут британцы подставили сами себя. Хотя не все места на Олимпийском стадионе имени Тофика Бахрамова во время финального матча Лиги Европы были заняты фанатами футбола, зрителей было всего на 4 398 человек меньше, чем на игре между марсельским "Олимпиком" и мадридским "Атлетико" в Лионе в 2018-м, на котором собралось рекордное количество болельщиков в истории турнира. Не согласиться с тем, что разрыв незначительный, никак нельзя.

Сами английские болельщики сетовали на то, что наблюдать за игрой неудобно – футбольное поле отделяют от зрительских трибун беговые дорожки.

Фото: www.globallookpress.com

Британский телеэксперт Гари Линекер заметил на своей странице в Twitter, что, находясь в секторе болельщиков, человек оказывается "не намного ближе к полю, чем в тот момент, когда выходил из дома". Однако он почему-то не напомнил своим подписчикам о том, что в Европе полно подобных арен, хоть они и являются анахронизмом. К слову, этот факт совсем не помешает Баку провести несколько матчей Евро-2020, как и другим 11 городам Старого Света.

Примечательно, что президент УЕФА Александар Чеферин оказался не согласен с точкой зрения британских журналистов. Он отметил, что столица Азербайджана гостеприимна и подготовилась к проведению финала турнира "идеально", и он не понимает претензий британцев, ведь никаких сложностей-то и нет.

"Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или, например, Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах",

– поставил журналистов Королевства на место Чеферин.

Фото: www.globallookpress.com

Британцам, вероятно, не мешало бы попридержать свою спесь. Ведь Лига Европы, как и другие международные турниры, созданы не только для того, чтобы привить любовь к этому виду спорта как можно большему количеству жителей европейских стран. Немаловажная цель таких первенств заключается в том, чтобы игры с самыми лучшими командами мира могли посмотреть как англичане, так и любители футбола из других государств. Наверняка британцы, пропустившие этот матч, теперь кусают локти. 

Ведь Баку есть, чем гордиться – минусов в организации игры так и не нашлось, а матч подарил фанатам футбола незабываемые эмоции. Он, к слову, разогрелся только во втором тайме. Первый футболисты завершили нулевой ничьей. А затем "Челси" забили "Арсеналу" целых 4 ярких гола, пропустив от соперника лишь один в свои ворота. Форварды "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг – Александр Ляказетт не смогли взять под свой контроль поле. Звездой игры стал Эден Азар, который красиво завершил свою карьеру в "Челси" перед уходом в "Реал", сделав дубль. Запомнился зрителям и Педро Родригес, он забил "Арсеналу" второй эффектный гол. Автором третьего стал Оливье Жиру, который раньше был нападающим "Арсенала". Любопытно, что вратарь Петер Чех, пропустивший мяч, когда-то играл за "Челси". Эта игра стала для него последней и, увы, и провальной. 

Так "Челси" второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы. В первый раз это произошло в 2013-м. 

Полина ИВАНОВА
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