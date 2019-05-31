Спортсмены из Подмосковья покорили чемпионат России по прыжкам в воду

Золото и бронза ушли в Московскую область

На чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в Казани, отметились спортсмены из Подмосковья. Как сообщает региональное Министерство спорта, первое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина заняла пара Кристины Ильиных из Московской области и Сергея Назина из Оренбургской области.

Результаты опубликованы на официальном сайте ведомства. Елизавета Кузина, прыгнув с десятиметровой вышки, как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", забрала бронзовую медаль.