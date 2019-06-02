Нибиру
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Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар обвиняется в изнасиловании.
Как сообщает портал UOL, девушка, имя которой не называется, заявила, что преступление случилось 15 мая. По ее словам, она приехала в Париж по приглашению звезды, с которой они познакомились в соцсетях. После бурной ночи, как утверждает девушка, она вернулась в Бразилию, и только спустя время решила обратиться в полицию.
Сторона Неймара категорически опровергает все обвинения. Если же информация, которая указана в заявлении, не подтвердится, то девушке может грозить встречное обвинение за клевету.
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