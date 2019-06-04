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Форвард испанский "Севильи" Квинси Промес, ранее выступавший за "Спартак", может вернуться в Москву.
Футболист, являвшийся любимчиком фанатов красно-белых, на одном из спортивных форумов заявил, что надеется на возвращение в Россию.
Как сообщает "Свободная пресса", переход Промеса в "Спартак" может состояться уже в ближайшее летнее трансферное окно.
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