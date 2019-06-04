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Московский "Спартак" намерен вернуть своего лучшего футболиста

Квинси Промес может переехать в российскую столицу уже в летнее трансферное окно

Форвард испанский "Севильи" Квинси Промес, ранее выступавший за "Спартак", может вернуться в Москву.

Футболист, являвшийся любимчиком фанатов красно-белых, на одном из спортивных форумов заявил, что надеется на возвращение в Россию.

Как сообщает "Свободная пресса", переход Промеса в "Спартак" может состояться уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Андрей ДОВЛАТОВ
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