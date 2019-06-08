В турнире сыграют лишь гранды из Испании, Италии, Англии, Германии и Франции

Официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо заявил, что уже скоро нашу страну могут исключить из престижного футбольного турнира Лиги чемпионов.

По его словам, президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли уже разработал новый формат соревнований. Отмечается, что с 2024 года в турнире останутся всего 32 клуба, которых поделят на четыре группы по восемь команд.

"В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов",

– цитирует Серехидо газета "Известия".

Пока остается неизвестно, где будут играть команды, исключенные из Лиги чемпионов. Если это действительно произойдет, то Россия потеряет не только мировой престиж, но и лишится существенных доходов от мероприятия.