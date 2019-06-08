Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лигу чемпионов проведут без российских клубов

Фото: www.globallookpress.com
В турнире сыграют лишь гранды из Испании, Италии, Англии, Германии и Франции

Официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо заявил, что уже скоро нашу страну могут исключить из престижного футбольного турнира Лиги чемпионов.

По его словам, президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли уже разработал новый формат соревнований. Отмечается, что с 2024 года в турнире останутся всего 32 клуба, которых поделят на четыре группы по восемь команд.

"В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов",

цитирует Серехидо газета "Известия".

Пока остается неизвестно, где будут играть команды, исключенные из Лиги чемпионов. Если это действительно произойдет, то Россия потеряет не только мировой престиж, но и лишится существенных доходов от мероприятия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей