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"Уезжай обратно в Россию": Медведевой пригрозили расправой

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменку призвали завершить карьеру

Фигуристка Евгения Медведева сейчас выступает на шоу в Японии. Неизвестный подкинул ей письмо с угрозами.

"Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть твое лицо здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию",

– говорится в сообщении, которое сфотографировал трехкратный чемпион США Джонни Вейр.

При этом в записке также отмечается, что Медведева должна как можно быстрее завершить карьеру. Болельщики не отвернулись от Евгении и поддержали ее в трудный момент, передает ТАСС.

"Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий", – сказала спортсменка.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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