Умер легендарный советский хоккеист

Спортсмену было 80 лет

Нападающий столичного хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался 10 июня.

"Ушел из жизни один из лучших нападающих в истории "Спартака", двукратный чемпион СССР (1967, 1969), трехкратный серебряный призер (1965, 1966, 1968), двукратный бронзовый призер (1963, 1964) в составе красно-белых", –

сообщается на сайте клуба.

Юрий Викторович долгие годы был тренером в спартаковской школе, воспитав много известных хоккеистов, в том числе, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Семина, Александра Селиванова.

О дате и месте прощания с Борисовым будет сказано позже.





