Умер легендарный советский хоккеист

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Нападающий столичного хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался 10 июня.
"Ушел из жизни один из лучших нападающих в истории "Спартака", двукратный чемпион СССР (1967, 1969), трехкратный серебряный призер (1965, 1966, 1968), двукратный бронзовый призер (1963, 1964) в составе красно-белых", –
сообщается на сайте клуба.
Юрий Викторович долгие годы был тренером в спартаковской школе, воспитав много известных хоккеистов, в том числе, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Семина, Александра Селиванова.
О дате и месте прощания с Борисовым будет сказано позже.
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