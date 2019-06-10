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Умер легендарный советский хоккеист

Фото: www.globallookpress.com
Спортсмену было 80 лет

Нападающий столичного хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался 10 июня.

"Ушел из жизни один из лучших нападающих в истории "Спартака", двукратный чемпион СССР (1967, 1969), трехкратный серебряный призер (1965, 1966, 1968), двукратный бронзовый призер (1963, 1964) в составе красно-белых", –

сообщается на сайте клуба.

Юрий Викторович долгие годы был тренером в спартаковской школе, воспитав много известных хоккеистов, в том числе, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Семина, Александра Селиванова. 

О дате и месте прощания с Борисовым будет сказано позже. 


Валентина МАЙОРОВА
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