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"Спартак" готовится удивить всех громким трансфером из Германии

Кроме россиян, португальским хавбеком интересуется ПСВ

 Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику РБ "Лейпцига" Бруме. За переход 24-летнего хавбека красно-белые готовы заплатить немецкому клубу сумму в размере 15 миллионов евро.

При этом, как уточняет "Свободная пресса", сам футболист будет зарабатывать не менее 2 миллионов евро в год.

Кроме россиян, талантливого игрока хочет заполучить и голландский ПСВ. Сам же Брума ранее заявлял о желании выступать на родине, в "Порту". Вся загвоздка в том, что "драконы" не готовы выкупить футболиста.

Андрей ДОВЛАТОВ
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