Футболист ЦСКА попал в сферу интересов "Наполи"

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Игрок обороны московского ЦСКА Родриго Бекао может пополнить стан итальянского клуба-гранда "Наполи". Отмечается, что бразилец, вероятно, переберется на Аппенины во время летнего трансферного окна.
Прошлый сезон Бекао провел в ЦСКА на правах аренды. Футболист принадлежит клубу "Байя" и московская команда хотела выкупить его. Однако бразильца не устроили озвученные "армейцами" финансовые условия, уточняет "Свободная пресса".
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