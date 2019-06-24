Футболист ЦСКА попал в сферу интересов "Наполи"

Москвичи хотели продолжить сотрудничество с Бекао, но игрока не устроили финансовые условия

Игрок обороны московского ЦСКА Родриго Бекао может пополнить стан итальянского клуба-гранда "Наполи". Отмечается, что бразилец, вероятно, переберется на Аппенины во время летнего трансферного окна.

Прошлый сезон Бекао провел в ЦСКА на правах аренды. Футболист принадлежит клубу "Байя" и московская команда хотела выкупить его. Однако бразильца не устроили озвученные "армейцами" финансовые условия, уточняет "Свободная пресса".