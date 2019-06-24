Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Футболист ЦСКА попал в сферу интересов "Наполи"

Москвичи хотели продолжить сотрудничество с Бекао, но игрока не устроили финансовые условия

Игрок обороны московского ЦСКА Родриго Бекао может пополнить стан итальянского клуба-гранда "Наполи". Отмечается, что бразилец, вероятно, переберется на Аппенины во время летнего трансферного окна.

Прошлый сезон Бекао провел в ЦСКА на правах аренды. Футболист принадлежит клубу "Байя" и московская команда хотела выкупить его. Однако бразильца не устроили озвученные "армейцами" финансовые условия, уточняет "Свободная пресса".

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей