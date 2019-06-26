Назван лучший футболист сезона в России

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Форварда "Зенита" Артему Дзюбу признали лучшим футболистом по итогам прошлого сезона.
Как сообщается на сайте РФС, среди тренеров лауреатом стал Сергей Семак, также представляющий "Зенит". Петербуржцы признаны и лучшей командой года.
Кроме того, свою награду получил и наставник сборной России Станислав Черчесов. Он стал лауреатом национальной премии за вклад в развитие футбола, уточняет "Мир 24".
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