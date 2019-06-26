Назван лучший футболист сезона в России

Почти все награды собрали представители "Зенита"

Форварда "Зенита" Артему Дзюбу признали лучшим футболистом по итогам прошлого сезона.

Как сообщается на сайте РФС, среди тренеров лауреатом стал Сергей Семак, также представляющий "Зенит". Петербуржцы признаны и лучшей командой года.

Кроме того, свою награду получил и наставник сборной России Станислав Черчесов. Он стал лауреатом национальной премии за вклад в развитие футбола, уточняет "Мир 24".