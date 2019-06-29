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Экс-капитан "Спартака" уехал в Грозный

Контракт рассчитан на 2 года

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт с грозненским клубом "Ахмат". Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что зарплата Глушакова составит 1 млн. евро.

"Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону", – говорится в сообщении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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