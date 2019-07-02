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Во второй раз: России доверили проведение летней Универсиады-2023

Столицей мирового студенческого спорта выбран Екатеринбург

 Екатеринбург получил право на проведение Всемирной летней универсиады – 2023, сообщает "МИР 24".

Как отметил министр спорта России Павел Колобков, будут задействованы 28 объектов, часть из которых – наследие чемпионата мира-2018 по футболу.

В программу входит 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, таэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Всего участники летней Универсиады разыграют 244 комплекта наград.

Как уточняет "ФедералПресс", ранее в столице Урала на медиафасадах была представлена символика Универсиады-2023.

Напомним, в 2013 году летняя Универсиада уже проводилась в России -– в Казани.

Андрей ДОВЛАТОВ
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