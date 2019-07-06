Спортсменка перенесла уже четыре операции

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина не может полностью восстановиться после травмы, полученной в прошлом году. Об этом рассказал ее муж, известный фигурист Алексей Ягудин.

"После того, как напрочь изуродовали, испортили ногу во время трех операций в России, ломали и восстановили вновь в Германии! Возможна ещё и пятая операция", -– приводит его слова "7 дней".

При этом он признался, что в последнее время Тотьмянина уже может ходить. Но больше всего его радует, что фигуристка потихоньку начала тренироваться. Он также добавил, что планируется возвращение Тотьмяниной в шоу "Ромео и Джульетта" и гастроли в Крыму.