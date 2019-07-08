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"Спартак" усилит сын легенды румынского футбола

Клуб остро нуждается в плеймейкере в свете вероятного ухода бразильца Фернандо

Московский "Спартак" намерен пригласить в свои ряды атакующего хавбека "Вииторула" Яниса Хаджи, сына легенды румынского футбола Георге Хаджи. 

Ожидается, что столичный клуб заплатит за 20-летнего игрока 12 миллионов евро, сообщает "МИР 24".

Ранее Хаджи, который под руководством отца в юном возрасте был капитаном "Вииторула", выступал в Италии. Однако в "Фиорентине" полузащитник не получал игровую практику, поэтому в прошлом году вернулся на родину.

Всего за "Вииторул" Хаджи-младший провел 92 матча, забив 24 гола и отдав14 результативных передач. В активе талантливого хавбека и 5 игр за сборную Румынии.

Андрей ДОВЛАТОВ
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