"Спартак" усилит сын легенды румынского футбола

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Московский "Спартак" намерен пригласить в свои ряды атакующего хавбека "Вииторула" Яниса Хаджи, сына легенды румынского футбола Георге Хаджи.
Ожидается, что столичный клуб заплатит за 20-летнего игрока 12 миллионов евро, сообщает "МИР 24".
Ранее Хаджи, который под руководством отца в юном возрасте был капитаном "Вииторула", выступал в Италии. Однако в "Фиорентине" полузащитник не получал игровую практику, поэтому в прошлом году вернулся на родину.
Всего за "Вииторул" Хаджи-младший провел 92 матча, забив 24 гола и отдав14 результативных передач. В активе талантливого хавбека и 5 игр за сборную Румынии.
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