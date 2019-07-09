"Беги ради жизни" : в Москве прошел благотворительный старт

На ВДНХ состоялся 8-й благотворительный Забег "5275" фонда "Линия жизни"

В семейном празднике принимали участие все желающие с разным уровнем спортивной подготовки. Так, ранним утром к забегу "5275" присоединились дети до 6 лет – они бежали вокруг Ракеты на площади Промышленности ВДНХ. Многие участвовали вместе с родителям или при их помощи. После "Веселого старта" вышли старшие ребятишки от 7 лет попробовали свои силы в забеге на 1 км. Для взрослых участников были предусмотрены две дистанции на 5275 м и 8.0 км.

Желающих бежать ради жизни собралось около двух тысяч человек, самому старшему бегуну исполнилось 82 года!

"Мы уверены, что добрые дела должны совершаться с хорошим настроением и улыбкой на лице. Благодаря всем участникам и партнёрам Забегов 5275 за восемь лет благотворительных стартов мы собрали средства на лечение 23 тяжелобольных детей",

– рассказала президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

На забег "5275" приехали неравнодушные люди, друзья фонда "Линия жизни". Все они приняли участие в благотворительном старте. Среди спортсменов были замечены: телеведущие Елена Николаева и Дильбар Файзиева, актрисы Лора Резникова и Анна Роскошная, режиссёр и продюсер Айсурат Шаманова и радиоведущая Анетта Орлова. В этом году с нами бежала сборная команда "Российской детской клинической больницы", в которой проходят лечение подопечные фонда.

Все средства от регистрационных взносов отправились в фонд "Линия жизни". В этом году их перечислят в помощь Старикову Глебу – мальчику, который борется с тяжелым заболеванием – остеосаркома. Стоимость оперативного лечения: 3 273 316,70 руб. Ребенку будет установлен неинвазивный раздвижной эндопротез индивидуального изготовления. Старший брат Георгий вышел на старт нашего благотворительного забега поддержать своего младшего брата Глеба на дистанции 8.0 км.

"Линия жизни" сотрудничает с высокотехнологичной платформой Russia Running, через нее проходила регистрация участников. Для всех финишеров был приготовлен горячий обед, а для победителей на дистанциях были приготовлены кубки и призы. Памятная медаль благотворительного старта запомнилась участникам своим уникальным дизайном – она приурочена к 80-летию ВДНХ.

В старте приняли участие 30 корпоративных команд, самая большая команда насчитывала 220 человек.