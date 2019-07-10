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У хоккейной сборной России сменился главный тренер

Ответственный пост доверили Алексею Кудашову, сменившему Илью Воробьева

Новым наставником сборной России по хоккею стал известный в прошлом игрок Алексей Кудашов, работавший в последнее время в системе СКА.

Ранее специалист ассистировал в национальной команде Илье Воробьеву. Также Кудашов возглавит и СКА, уточняет "МИР24".

Напомним, российские хоккеисты под руководством Воробьева выиграли бронзовые медали чемпионата мира 2019 года в Словакии, уступив лишь в полуфинале сборной Финляндии.

Андрей ДОВЛАТОВ
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