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Новым наставником сборной России по хоккею стал известный в прошлом игрок Алексей Кудашов, работавший в последнее время в системе СКА.
Ранее специалист ассистировал в национальной команде Илье Воробьеву. Также Кудашов возглавит и СКА, уточняет "МИР24".
Напомним, российские хоккеисты под руководством Воробьева выиграли бронзовые медали чемпионата мира 2019 года в Словакии, уступив лишь в полуфинале сборной Финляндии.
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