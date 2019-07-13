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Румынка неожиданно обыграла Сирену Уильямс в финале Wimbledon

Для победы понадобилось всего два сета

Румынка Симона Халеп в финале турнира Wimbledon переиграла американку Серену Уильямс в двух сетах (6:2; 6:2).

При этом для Халеп это был всего лишь первый финал на данном турнире, а для Уильямс – 11. Кроме того, американка выигрывала 7 раз в подобных играх и становилась чемпионкой.

Это поражение, скорее всего, заставит задуматься 37-летнюю Серену о завершении карьеры.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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