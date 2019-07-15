В Подмосковье побили "вечный" мировой рекорд

Вершина тяжелой атлетики покорилась силачу из Московской области

Андрей Сапожонков из Талдома установил новый мировой рекорд. Атлет из Подмосковья выжал штангу весом 272,5 кг – вес, который превышал его собственный в 3 раза.

Мировой рекорд в весовой категории до 90 кг был установлен штангистом из США Ларри Данахером в 1986 году. Считалось, что это достижение невозможно превзойти. В прошлом году 32-летний подмосковный силач выжимал штангу весом 260 и 265 кг, однако побить рекорд смог лишь сейчас.

Сапожонков – многократный чемпион Европы и мира как в своей, так и в абсолютной весовой категории. В ранней юности Андрей занимался гандболом, а пауэрлифтинг попробовал только в 20 лет. Сапожонков не только тренируется сам, но и учит других любителей тяжелой атлетики. Он возглавляет фитнес-клуб "Спортивная жизнь" и проводит занятия в одном из муниципальных клубов Талдома, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".