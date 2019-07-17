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Россияне претендуют на выход в полуфинал чемпионата мира "Бои по правилам ТНА"

Фото: Пресс-служба
Долгожданное спортивное событие пройдет уже 19 июля

19 июля  пять российских бойцов Игорь Дармешкин, Валентин Бизяев, Иван Кондратьев, Сергей Пономарев и Муса Султаев выступят в четвертьфинале чемпионата мира "Бои по правилам ТНА", который пройдет в Казани на площадке "Татнефть Арена". 

27-летний супертяжеловес Игорь Дармешкин из Ставропольского края предпринял очередную попытку завоевать престижный трофей, на пути к которому  в 1/4  финала предстоит сразиться с албанцем Франческо Ходжа.

В другом четвертьфинале победитель Кубка мира по кикбоксингу, 21-летний Валентин Бизяев из Перми встретится с 23-летним итальянским "Гриззли" Клаудио Истрате, в активе которого 48 профессиональных боев, из них 33 побед. 

В весовой категории до 70 кг 30-летний москвич Иван Кондратьев из Москвы поспорит с голландцем Ильясом Букаюа.

24-летний Сергей Пономарев из Соликамска проведет второй профессиональный бой в весе до 80 кг с белорусским бойцом Дмитрием Барановым. 

И, наконец, 25-летний Муса Султаев из Грозного, воспитанник академии карате киокусинкай Лечи Курбанова будет биться за путевку в полуфинал с 36-летним бельгийцем Гаувенбергом Мбамба. 

Отдел информации
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