Английские клубы борются за нападающего московского ЦСКА

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Сразу пять футбольных клубов Великобритании – "Манчестер Юнатед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттнехэм" и "Ливерпуль" – хотят заполучить 21-летнего Федора Чалова.
Как сообщает издание The Mirror, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что россиянин отлично впишется в команду и заменит ушедшего Дэниэля Старриджа. По информации издания "СвободнаяПресса", футбольный клуб готов выкупить у ЦСКА его нападающего за 23 млн евро.
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