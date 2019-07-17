Английские клубы борются за нападающего московского ЦСКА

Больше всего спортсмен интересует мерсисайдцев

Сразу пять футбольных клубов Великобритании – "Манчестер Юнатед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттнехэм" и "Ливерпуль" – хотят заполучить 21-летнего Федора Чалова.

Как сообщает издание The Mirror, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что россиянин отлично впишется в команду и заменит ушедшего Дэниэля Старриджа. По информации издания "СвободнаяПресса", футбольный клуб готов выкупить у ЦСКА его нападающего за 23 млн евро.