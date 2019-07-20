Российские синхронистки взяли золото на ЧМ

Нибиру
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В южнокорейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России синхронному плаванию завоевала золотые медали в комбинации в произвольной программе.
Наши спортсменки опередили китаянок на 1,5 балла. Третье место заняли представители Украины.
Отмечается, что в составе сборной выступали Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина.
К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь