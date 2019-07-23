"Тройка" российским атлетам не светит

Прогноз по чемпионам и призерам Олимпийских игр в Японии, которые состоятся в 2020 году, составил американский статистический портал Gracenote. Его эксперты разместили сборную России на четвертое место по итоговому общему количеству медалей.

Согласно выкладкам аналитиков, первую строчку займет национальная команда США, что станет их седьмой победой на летних играх. Ожидается, что американские атлеты получат 123 медали, из которых 47 будут золотыми.

Сборная КНР отвоюет вторую позицию с 76 наградами. "Золотыми" окажутся 35 китайских олимпиоников.

На третьем месте в рейтинге окажется страна-хозяйка XXXII летних Игр. Японские спортсмены смогут взять 31 золото.

Что касается россиян, то по прогнозу американских экспертов, наша сборная получит 18 наград с золотым отливом. Всего атлеты из России завоюют 66 медалей, из которых 23 будут серебряными, а 25 – бронзовыми.

Как сообщает телеканал "360", список сформирован с учетом результатов прошлых Игр, также эксперты изучали результаты стран на чемпионатах и кубках мира. Одновременно специалисты подчеркивают, что до начала Олимпиады в Токио этот рейтинг может измениться.

Напомним, на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России по общему количеству завоеванных медалей также была на четвертом месте – с 55 наградами, из которых 18 были золотыми.

