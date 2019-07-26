Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США закрывают въезд россиянам

Светлана Кузнецова. Фото: www.globallookpress.com
Титулованная спортсменка оказалась в неприятной ситуации

Российское посольство в Вашингтоне выразило протест США, заявив, что в стране препятствуют участию российских спортсменов в крупных соревнованиях. Ранее стало известно, что теннисистка Светлана Кузнецова не смогла получить американскую визу.

"Направили ноту протеста в госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", –

рассказали РИА "Новости" в пресс-службе российского дипломатического представительства. 

Кузнецова не смогла выступить на теннисном турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за визовых проблем, отмечает "Вечерняя Москва". Спортсменка заявила, что впервые оказалась в подобной ситуации. 

Светлана Кузнецова дважды побеждала в турнирах Большого шлема в одиночном разряде и 2 раза – в парном разряде, а также выиграла 34 турнира WTA, напоминает РИА ФАН.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

Посланцы Вашингтона выбирают в Киеве нового премьера Украины

Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей