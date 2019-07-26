Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Российское посольство в Вашингтоне выразило протест США, заявив, что в стране препятствуют участию российских спортсменов в крупных соревнованиях. Ранее стало известно, что теннисистка Светлана Кузнецова не смогла получить американскую визу.
"Направили ноту протеста в госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", –
рассказали РИА "Новости" в пресс-службе российского дипломатического представительства.
Кузнецова не смогла выступить на теннисном турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за визовых проблем, отмечает "Вечерняя Москва". Спортсменка заявила, что впервые оказалась в подобной ситуации.
Светлана Кузнецова дважды побеждала в турнирах Большого шлема в одиночном разряде и 2 раза – в парном разряде, а также выиграла 34 турнира WTA, напоминает РИА ФАН.
Киев мстит за события в Керченском проливе
Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"