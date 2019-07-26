Титулованная спортсменка оказалась в неприятной ситуации

Российское посольство в Вашингтоне выразило протест США, заявив, что в стране препятствуют участию российских спортсменов в крупных соревнованиях. Ранее стало известно, что теннисистка Светлана Кузнецова не смогла получить американскую визу.

"Направили ноту протеста в госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", –

рассказали РИА "Новости" в пресс-службе российского дипломатического представительства.



Кузнецова не смогла выступить на теннисном турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за визовых проблем, отмечает "Вечерняя Москва". Спортсменка заявила, что впервые оказалась в подобной ситуации.

Светлана Кузнецова дважды побеждала в турнирах Большого шлема в одиночном разряде и 2 раза – в парном разряде, а также выиграла 34 турнира WTA, напоминает РИА ФАН.



