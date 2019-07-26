Спортсмены из РФ получили официальное приглашение МОК

На Играх в японском Токио, которые пройдут в 2020 году, российские атлеты смогут гордо размахивать триколором. Олимпийский комитет России (ОКР) поделился радостным известием – он получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

"Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", – сообщили в пресс-службе ОКР.

В комитете добавили, что все без исключения спортсмены допущены до отбора на Олимпиаду, даже легкоатлеты. В организации отметили, что приятная новость скрасит подготовку к соревнованиям, на которую уходят все силы. Все идет по плану, заверил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Что касается олимпийской квалификации, то более четкую картину по этому вопросу мы будем иметь позже, пока соревнования по многим видам спорта в самом разгаре", – цитирует руководителя организации ТАСС.



Напомним, в прошлом году российские атлеты оказались в центре допингового скандала. Для них зимние Игры 2018 г. прошли под нейтральным флагом. Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.