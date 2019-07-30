Российского спортсмена выгнали из самолета в США за разврат

Известный боксер распускал руки

Россиянин Сергей Ковалев влип в секс-скандал, на фоне которого ему быть закрыл путь в США. К счастью, не навсегда. Чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе высадили из самолета, направлявшегося в Лос-Анджелес.

Дело было в Америке, уточняет The Athletic. Инцидент произошел еще в середине июля в Холливуде (штат Флорида). Тогда некая дама пожаловалась на Ковалева.

Она была возмущена "неподобающим поведением" спортсмена, который заставил ее почувствовать себя "небезопасно" и не в своей тарелке. Россиянин, по словам потерпевшей, схватил ее за руку и поцеловал, после чего по неизвестной причине забросал ее купюрами.

Словесно пострадали и другие пассажиры, с которыми боксер вступил в перепалку. Своим развязным поведением Ковалев вынудил капитана воздушного корабля принять меры. Тот попросил его освободить борт.

Это не первая жалоба в адрес спортсмена. В начале года его обвинила в нападении модель Джейми Фронтц, подав при этом иск, напоминает "URA.RU". На этот раз случившееся закончилось легким испугом экипажа и пассажиров лайнера, без последствий для россиянина.