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Подмосковный клуб заполучил звезду НБА

В "Химки" вернулся Тимофей Мозгов

Баскетболист Тимофей Мозгов теперь связан контрактом с подмосковным клубом "Химки". Соглашение рассчитано на год, уточнили в пресс-службе команды. 

Гендиректор БК Павел Астахов отметил, что 33-летний центровой провел на чужбине 9 лет, став чемпионом НБА. 

"Когда у нас появилась возможность хотя бы подумать о возвращении Мозгова в "Химки", сразу же этой возможностью воспользовались и, недолго думая, начали переговорный процесс, который завершился подписанием контракта", – пояснил руководитель клуба.  

Честь "Химок", который стал первым профессиональным клубом в спортивной карьере Мозгова, Тимофей отстаивал с 2006 по 2010 год, напоминает "Подмосковье сегодня". 

Ксения АНДРЕЕВА
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