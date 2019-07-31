Подмосковный клуб заполучил звезду НБА

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Баскетболист Тимофей Мозгов теперь связан контрактом с подмосковным клубом "Химки". Соглашение рассчитано на год, уточнили в пресс-службе команды.
Гендиректор БК Павел Астахов отметил, что 33-летний центровой провел на чужбине 9 лет, став чемпионом НБА.
"Когда у нас появилась возможность хотя бы подумать о возвращении Мозгова в "Химки", сразу же этой возможностью воспользовались и, недолго думая, начали переговорный процесс, который завершился подписанием контракта", – пояснил руководитель клуба.
Честь "Химок", который стал первым профессиональным клубом в спортивной карьере Мозгова, Тимофей отстаивал с 2006 по 2010 год, напоминает "Подмосковье сегодня".
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